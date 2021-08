Cloître Saint Vincent : Jory Vinikour, ce grand Maître du clavecin

Ce vendredi 6 août, à 20 h, dans l’enceinte du cloître Saint-Vincent, avait été programmé dans le cadre de l’événement « La Saison du Cloître », le concert de Clavecin avec Jory Vinikour.

‘’Jory Vinikour est aujourd’hui l’un des clavecinistes les plus remarqués de sa génération. Les récitals et concertos qu’il a interprétés en tant que soliste, dans le cadre des festivals internationaux et salles de concert les plus prestigieux, ont construit une carrière extrêmement diversifiée. Son nom est très souvent cité comme continuiste mais aussi comme accompagnateur à côté de celui des voix les plus réputées. Il a reçu plusieurs prix pour des enregistrements parmi lesquels son intégrale de la musique pour clavecin de Jean-Philippe Rameau (Sono Luminus 2012) qui a été nominée aux Grammy’s dans la catégorie de meilleur enregistrement classique.”

Ce soliste de premier plan a présenté aux chalonnais son répertoire qui va de Bach à Nyman!

Maitrisant son sujet à la perfection, ce grand musicien professionnnel a montré une nouvelle fois l’étendue de son talent et c’est tout naturellement qu’il a été fortement applaudi tout au long de la soirée.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B