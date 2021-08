Rémy Rebeyrotte rend hommage au Père Olivier Maire et s'interroge sur le choix du juge d'application des peines

Communiqué



Hommage au Père Olivier Maire, qui avait la responsabilité de la Communauté des Frères Missionnaires Montfortains et a été lâchement assassiné par celui là même qu'il avait accepté d'accueillir dans le cadre de son contrôle judiciaire après sa tentative d'incendie de la cathédrale de Nantes.

Pas sur que le juge qui a accédé à cette demande plutôt que de maintenir l'auteur de l'incendie en détention provisoire avant son procès ait fait le bon choix, au vu du profil de l'individu, notamment au plan psy.

Nous sommes au coté de l'ensemble de nos compatriotes, de la Communauté catholique vendéenne durement éprouvée et des proches du Père Olivier Maire pour leur témoigner de nos condoléances et de notre soutien".

Rémy Rebeyrotte,

Député de Saône-et-Loire