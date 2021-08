L’art de la bonne bière est un métier. Pourquoi pas le vôtre ?

Fabricant de bières d’excellence depuis plus de 30 ans, chez nous ça brasse, et pas du vent ! Notre enseigne « 3 Brasseurs » est portée par un concept fort et des personnes passionnées. Notre réussite, nous la devons à une longue tradition culinaire et un parfait savoir-faire de la bonne bière.

Sur les tables, vous retrouverez des plats très gourmands, basés sur des recettes typiques du Nord et, bien sûr, notre bière maison, brassée sur place !

Ici, ça sent bon le houblon et la convivialité, la carbonade et la générosité, la flammekueche et le goût du travail bien fait.

Notre restaurant « 3 Brasseurs » de Chalon-sur-Saône accueille à bras ouverts :

BRASSEUR (h/F) en CDI Temps complet (39 h).

Formation sur 10 semaines proposée.

Au menu

En toute autonomie, nous vous confions la fabrication de nos bières sur place, de la réception des matières premières au produit servi à table. Votre quotidien sera rythmé par le contrôle de la qualité de la bière et la gestion de vos stocks.

Un dernier challenge : être l’ambassadeur.rice de la culture bière « 3 Brasseurs » en développant l’animation commerciale en restaurant, à la fois auprès des équipes et des clients.

Ah ! et lorsque la bière coule à flots, vous pourriez être amené.e à renforcer le service. Votre œil d’expert.e sera le bienvenu au bar !

Vous avez plaisir à transmettre votre savoir et votre passion pour la bière, avec simplicité et convivialité ? On dit de vous que vous êtes créatif.ive ? consciencieux.se ? Vous adorez avoir une multitude de tâches différentes à gérer ?

Amateur ou professionnel, c’est avant tout votre passion pour l’art de la bonne bière qui nous intéresse. Alors, ne ratons pas cette opportunité de brasser ensemble travail et plaisir dans une ambiance dynamique et chaleureuse !

Vous trouvez notre concept de restauration et microbrasserie attirant ? C’est le moment de vous faire mousser !

Renseignements

Type d’emploi : Temps plein, CDI, Salaire selon profil

Formation proposée (10 jours)

Prendre contact

CV à envoyer à : 3[email protected]

3 Brasseurs Chalon-sur-Saône

5 bis rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 45 11 30