Le Châtenoy Rugby Club reprend le chemin de l’entrainement

Depuis que les possibilités d’entrainement en soirée étaient possible, la petite trentaine de joueurs du CRC s’est entrainée régulièrement afin d’entretenir la forme en vue de la future saison 2021 - 2022 et ce jusqu’au 23 juillet.

Depuis la Ligue de Bourgogne Franche-Comté a pu constituer les trois poules d’un Championnat Territorial avec les dates de matchs aller et retour afin qu’au terme de cette phase « qualificative » les clubs connaissent leurs différents de niveaux de Séries régionales.

Les trois poules comprenant au total 25 clubs. Elles ont été formées en fonction de la situation géographique de chacun des clubs répartis sur la Bourgogne et la Franche Comté. Une logique qui permet d’équilibrer les poules et surtout d’éviter de longs déplacements ce qui pour les clubs représentent aussi un coût de transport.

Une poule 3 de 8 clubs

Le CRC évoluera donc dans la Poule 3 composée de Pougues-les-Eaux,; Varennes- Vauzelles; St Firmin-Le Breuil; St Martin-du-Lac; Sâone-Seille; Givry-Cheilly les Maranges; Bourbon-Lancy et Châtenoy-le-Royal. Début de la compétition qualificative le dimanche 10 octobre à Pougues les Eaux pour se terminer le dimanche 3 avril 2022. Ensuite et en fonction du classement il y aura une phase finale par série pour attribuer le titre de Bourgogne Franche-Comté et d’aller ensuite en Championnat de France de la série. Mais cela est une autre histoire !

Un nouvel entraineur

Le CRC et son président Jean-Marc Perret étaient à la recherche d’un deuxième entraineur pour assurer surtout les deux soirées d’entrainement avec Guillaume Boillereaux. La patience dans la recherche et surtout la volonté de vouloir aider le club dont il a été aussi à la création, à diriger tout naturellement Rodolphe Pierre à faire le choix. Son expérience du terrain en tant qu’entraineur sera un élément fort pour encadrer l’équipe Senior dont certainement éléments sont en tout début ou découvre le jeu du rugby. Un troisième homme sera aux cotés de Guillaume et Rodolphe, il s’agit de Vincent Fanciullo, qui tient encore sa place au sein de l’équipe du CRC et qui pourra ainsi se former au fil de la saison au rôle d’entraîneur et parfaire son diplôme. Nous reviendrons particulièrement sur le programme mis en place par l’équipe du staff.

Un accès terrain conditionné

Le Châtenoy Rugby Club est prêt à reprendre la route pour un Championnat serein, en espérant que cette saison sera complète en matière de compétition. Il est vrai que les consignes sanitaires sont claires : seuls seront licenciés pour jouer, entrainer ou diriger les membres ayant un Pass-Sanitaire attestant qu’ils sont bien vaccinés dans le schéma vaccinal ou, s’ils sont primo-vaccinés, de devoir fournir un tests PCR ou génétique de moins de 72h à chaque entrainement ou match, sinon le club ou l’arbitre ne donnera pas son accord pour que le joueur, entraineur ou dirigeant est un accès terrain.

Le CRC a largement fait part de cette condition à tous ses membres qui en ont bien conscience et qui font tout ce qu’il faut pour être présents au rendez-vous de la reprise du Championnat.

En attendant place à l’entrainement ce vendredi 20 aout 2021 à 18h et peut-être à quelques matchs amicaux en cours de négociation pour la deuxième quinzaine de septembre.

JC Reynaud