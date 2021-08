Après une édition 2020 annulée, le tennis Club de Crissey renoue avec son traditionnel tournoi estival

Après une édition 2020 annulée consécutivement à la situation sanitaire de l'année dernière, le Président et le Comité d'Organisation ont finalement pris la décision de maintenir celle de cette année malgré toujours pas mal d'incertitudes et de contraintes.

Les tableaux de cette 31ème édition 2021 ont malgré tout été revus à la baisse dans un but bien précis: celui de pouvoir jouer tous les matchs sur les 2 courts extérieurs et le court couvert toujours pour être à même de respecter les impositions sanitaires gouvernementales et celles de la FFT en particulier l'application du Pass Sanitaire.

En ce lundi de début de tournoi, ce sont pas moins de 15 dames et 65 messieurs qui sont inscrits pour cette édition, la jauge maximum décidée étant atteinte.

Ce tournoi se déroulera jusqu'au samedi 28 Août - finale Dames et au dimanche 29 Août - finale Messieurs.