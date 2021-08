AVIS DE DECES - Madame Ginette AUBOEUF née SERAUT

VIREY-LE-GRAND



Jean-Louis Auboeuf,

son époux ;

Patricia et Jean-Pierre Martinez,

Jean-luc Auboeuf et sa compagne Marguerite,

ses enfants ;

Sabrina, Angélique et Laura

ses petites-filles ;

Anaïs, Mathys,

Amélia, Alice,

ses arrière-petits-enfants ;

Stéphane, Victorien,

Iléana et Sabine,

ses enfants de cœur ;

ainsi que toute la famille et ses amis ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette AUBOEUF

née SERAUT

survenu le 14 août 2021 dans l'année de ses 84 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le vendredi 20 août 2021, à 15 heures, en l'église de Virey-le-Grand.