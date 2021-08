AVIS DE DECES - Monsieur Jean BLIN

SAINT-MARCEL



Mme Jeanne Blin,

son épouse ;

Agnès et Patrice Gandrey,

Yvan Blin (†),

Christian Blin et Sonia,

ses enfants ;

Quentin, Chloé, Théo, Kévin, Anaïs,

ses petits-enfants ;

Tony,

son arrière petit-fils adoré ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean BLIN

survenu à l'aube de ses 87 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 23 août 2021, à 15h15, en la salle du crématorium de Crissey, dans l'intimité familiale.

Jean repose au funérarium Paccaud à Saint-Marcel.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD la

Mervandelle et de Humane Service pour leur gentilesse et leur bon dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.