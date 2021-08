AVIS DE DECES - Madame Antoinette COLEIRO née MANGIONE

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Ange et son conjoint,

Paule et Corinne ses enfants ;

Delphine et son conjoint, Alicia et Duncan, ses petits-enfants ; Soline, son arrière-petite-fille ainsi que toute la famille vous font part du décès de

Madame Antoinette COLEIRO

née MANGIONE

Survenu à l'âge de 86 ans. Antoinette repose au Centre Funéraire Rolet. La cérémonie sera celebrée lundi 23 août, à 10 heures, en l'église Notre-Dame.