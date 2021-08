Ciné sous les Etoiles « Shaun le mouton, le film : la ferme contre-attaque ? »

Mardi 24 août (21 h 30) : Modification du lieu, non plus au stade Léo Lagrange mais à la plaine sur le terrain l’école Liberté-Egalité-Fraternité

Rendez-vous désormais incontournable des soirées d’été d’août, « un ciné sous les étoiles » revient jusqu’au 26 août entre 21 h 30 et 22 h avec six grands succès cinématographiques à la clé. Gratuites, ces séances de ciné en plein air permettent à tous de profiter d’un moment convivial et divertissant pendant les vacances. N’oubliez pas votre pique-nique, vos chaises, transats et petites laines !

Mardi 24 août (21 h 30) : Modification du lieu, non plus au stade Léo Lagrange mais à la plaine sur le terrain l’école Liberté-Egalité-Fraternité - Shaun le mouton, le film : la ferme contre-attaque ? (comédie)

Durée : 1 h 30

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

Le + Montgolfière (stade Léo-Lagrange) sur inscription*

Buvette : Comité Avenir Aubépins Saint-Gobain

* Renseignements et inscriptions pour les vols captifs en montgolfière

Ville de Chalon-sur-Saône Direction de la communication 03 85 90 50 90 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Attention en cas de pluie, la séance sera annulée sans possibilité de repli dans une salle.