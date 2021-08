L'équipage MOTI'VIE s'est arrêté jeudi au Colruyt de Givry

Après Vesoul et Amance (deux communes de Haute Saône), les 2 compères étaient jeudi au Colruyt de Givry.

Ils sont arrivés dans une 4L, de couleur « jaune poussin », qui a participé au 4L Trophy 2010. Ce véhicule leur a été prêté toute la semaine par le mécanicien, qui va leur préparer la 4L qu'ils utiliseront sur le rallye 2022.

Comme ils l'ont fait toute la semaine, ils ont expliqué leur projet aux personnes qui sont venues à leur rencontre et en ont profiter pour vendre des billets de tombola, dont le tirage aura lieu le 1er septembre, et des stylos à l'effigie du célèbre rallye.

Cette tombola est dotée de près de 130 lots, qui ont été offerts par les partenaires de l'équipage, pour une valeur de 3 000 euros avec des lots de valeur comme un écran plat ou un IPhone 12, tous deux offerts par le magasin Boulanger de Besançon.

Les motivations de ces deux étudiants, qui se sont rencontrés à l'ECM (École de Commerce et Management) de Besançon, sont multiples. A commencer par une expérience humaine unique, qu'ils ont commencée à vivre au travers de la recherche de financements.

Une épreuve exigeante et de longue haleine, qu'il leur faut absolument réussir pour pouvoir payer les frais d'inscription et de transport, acheter et équiper une Renault 4L etc...

Le côté humanitaire a aussi eu son importance dans leur décision. Avec entre autres, la collecte de fournitures scolaires, qui seront remises à l'association « Les enfants du désert », dont l'objectif est de favoriser l’accès à l’éducation de tous les enfants marocains.

Une fois leur décision prise, les deux amis ont créé l'association MOTI'VIE, qui leur servira certes à collecter des fonds pour le 4L Trophy, mais pas que...

MOTI'VIE est en effet le nom d'une application, qu'ils développeront prochainement. Elle regroupera des messages vocaux de motivation, adaptés à des moments de la vie quotidienne (se lever, faire du sport, aller à un entretien d'embauches,...).

Et pour les deux complices, « l'esprit de cette application est le même que le 4L Trophy, à savoir volonté, motivation, dépassement de soi... »

On retrouve d'ailleurs cette motivation dans la recherche de financements, qui reprendra dès le 18 septembre avec l'organisation d'un concours de pétanque à Vesoul, des ventes de brioches et la participation à des marchés de Noël, etc...

Ils continueront aussi à démarcher des partenaires, pour finaliser le financement de cette aventure, dont ils se souviendront toute leur vie.



Pour les aider, ou en savoir plus sur ce projet :

Téléphone : Amaury Delaney au 07 68 97 27 41

Mail : [email protected]

Facebook et Linkedin : MOTI' VIE

Cagnotte Leetchi : Cagnotte : 4L Trophy 2022 - Amaury Delaney et Florian Baud - Leetchi.com