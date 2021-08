AVIS DE DECES - Monsieur Alain VERRIEN

SASSENAY, GERGY, VIREY-LE-GRAND



Sylvie Verrien, son épouse ;

David et Marie-Laure, Audrey et Elvis, ses enfants ;

Louison, Noé, Nina, Laly, ses petits-enfants adorés ;

frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain VERRIEN

survenu à l'âge de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 24 août 2021, à 10h30, en l'église de

Virey-le-Grand.

La famille remercie, les infirmières à domicile, Delphine, Sylvie, Elodie et Emilie, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.