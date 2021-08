Les Judokas du Budokan en stage dans le Jura !

Le programme prévu par Adrien THOUREY et Mathieu GOUTH professeur de JUDO du Budokan lance la saison des jeunes compétiteurs. footing tous les matins, 2 séances de Judo par jour, ainsi que des activités sportives (kayak, paddle, tir à l’arc, bike and run et course d’orientation).

Le stage était également le moyen d’échanger avec d’autres clubs ( Marsannay La Côté, Saint-Jean-de-Losne, Saint Marcel), pas moins de 50 judokas se présentaient sur le tatami pour chaque entrainement. Un bon moyen de s’aguerrir durant les randoris et de diversifié le travail technique avec de nouveaux partenaires.

Cette reprise permet également de lancer la saison du Budokan, les inscriptions débutent dès le mercredi 25 Août de 14h à 19h ainsi que le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h00.

Les entrainements débuteront à partir du lundi 6 septembre.

Renseignements auprès de Mr GUERY au 06 13 14 08 98 ou auprès de Mr GOUTH 06 50 19 83 54 par mail à [email protected] - Site internet : www.budokan-chalonnais.ffjudo.com