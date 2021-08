GRAND PRIX MOTONAUTIQUE CHALON - Bernard Duhayer revient pour les lecteurs d'info-chalon.com sur cette édition pas comme les autres

Chalon et le grand prix de motonautisme, c’est une histoire qui dure. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?



Première compétition du championnat de France organisée en 1986 et depuis cette première édition l’ASPROMO a organisé 32 compétitions confondues comprenant du Championnat de France, du Championnat d’Europe et du Championnat de monde de différentes disciplines et différentes catégories. Parmi celles-ci : 12 Grands Prix du championnat du Monde de F1 inshore, 5 manches du Championnat du Monde de pelles, 1 manche du Championnat du Monde F3, une manche du Championnat d’Europe d’aéroglisseurs, 1 manche du Championnat d’Europe F2, 1 manche du Championnat du monde F2 et bien sur à chaque fois des courses du Championnat de France.

Une interruption sur Chalon s/S nous a fait émigrer à Seurre de 2009 à 2017 puis Monsieur le Maire Gilles PLATRET souhaitant voir revenir le motonautisme à Chalon s/S, la Présidente Josiane DUHAYER a proposé aux deux maires G. PLATRET et A. BECQUET d’organiser alternativement une course à Seurre et à Chalon s/S. Ce qui fût accepté par chacun d’eux.

Quelles sont les spécificités de cette édition 2021 ?

Nous allons dire que c’est un programme classique du Championnat de France comme en 2018 : F2000/F2, Série Nationale/F4, Thundercat.

Vous pourrez découvrir un magnifique bateau offshore en démonstration samedi et dimanche piloté par Joseph DAGHER :

4 titres de Champion de France catégorie V200 Pro,

3 titres de champion de Belgique catégorie B250.

Cette discipline évolue habituellement en mer ou sur les grands lacs. Nous allons donc faire un essai pour voir le comportement sur la Saône.

Le dimanche vous pourrez assister à des démonstrations de jets Free Style assurés par :

David CHANCEREL vice champion de France 2017 et vice champion d’Europe 2018,

Thomas AUZOU plusieurs participations et podiums au championnat du monde de Free Ride et plusieurs podiums au championnat d’Europe de Free Style. Vice champion de France 2016.

Content de retrouver la Saône après une année 2020 particulière ?

La question ne se pose pas mon cher Laurent. Tout le monde est impatient de se retrouver à Chalon s/S pour ce premier Grand Prix de vitesse inshore de l’année qui sera suivi du GP de Caen et la saison du Championnat de France sera terminée…. Cette impatience est très marquée dans notre milieu mais également parmi les spectateurs qui sont ravis et le font savoir.

Pour les Chalonnais non munis de pass sanitaire, quelles sont les modalités d’accès ?

Des règles très strictes avec contrôles ont été établies pour le Parc à bateaux et le VIP.

Pour le public pas de consignes particulières autres que le respect des gestes barrières.

Propos recueillis par LG - Info-chalon.com