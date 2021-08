AVIS DE DECES - Madame Albertine BURDY née BRULEY

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE



Jean Burdy, son époux ;

Didier, Nadine, Anita et Christophe, Marielle et Morgan, ses enfants ;

Jessie, Allan, Julien, Manon, Alexis, Emilie et Charlotte, ses petits-enfants ;

ainsi que ses arrière-petits-enfants et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Albertine BURDY

née BRULEY

survenu à l'âge de 82 ans.

La cérémonie sera célébrée vendredi 27 août 2021 à 11h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Albertine repose à la chambre funéraire de ROC ECLERC à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.