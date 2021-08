AVIS DE DECES - Madame Yvette BONTEMPS née DERACHE

SAINT-MARCEL, - VERDUN-SUR-LE-DOUBS, - SAINT-JULIEN-D'ANCE(43)



Michel et Martine Mugnier,

son fils et sa belle-fille ;

Daniel et Sylvie Bontemps,

son fils et sa belle-fille ;

ses petits-enfants

et son arrière-petite-fille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette BONTEMPS

née DERACHE

survenu le 21 août 2021, dans sa 91e année.

Ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Selon sa volonté ses cendres seront inhumées au cimetière de Sennecey-le-Grand.

La famille remercie l'ensemble du personnel de la maison de l'Amandier de Saint-Marcel pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son époux,

Pierre Aimé Bontemps

décédé en 2015 ;

et son premier époux,

Maurice Mugnier

décédé en 1956.