Le Tir Sportif ouvre ses portes le 1er septembre 2021

Pour avoir croisé quelques tireurs durant ces derniers mois, indiscutablement le manque de compétitions a été un préjudice pour celles et ceux qui pratiquent ce sport olympique. Espérons que cette nouvelle saison qui s’ouvre à partir du 1er septembre permettra de revoir les compétiteurs sur les pas de tir nationaux ou internationaux et pour les non compétiteurs de reprendre la direction du stand de tir Guy Chapuis à Châtenoy le Royal.

Un stand de tir qui ouvre ses portes le 1er septembre 2021 à 14h et recevra les inscriptions ou réinscriptions.

Il est bon de noter que les adultes ( à partir de 20 ans) devront présenter leur Pass Sanitaire ou fournir un test PCR. Quant aux Portes Ouvertes celles-ci ont été reportées à une date ultérieure en raison des contraintes dues à la crise sanitaire

Les horaires d’ouverture :

- le mercredi de 14h à 17h sachant que le stand 10m est réservé plus particulièrement à l’Ecole de Tir.

- le vendredi de 20h à 22h

- le samedi de 14h à 17h

- le dimanche de 10h à 12h

JC Reynaud