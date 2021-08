Stage vidéo  ̏Fond vert˝ pour les jeunes ados de l’Escale à Saint Rémy

Trois jours d’immersion dans le monde de la vidéo pour les 6 jeunes garçons de Saint Rémy afin d’apprendre à utiliser le fond vert avec le logiciel Sony Véga Pro. Lionel Bustin, animateur à l’Escale, est le spécialiste dans le domaine de la vidéo et va les conseiller dans les manipulations à faire avec le logiciel.

Le fond vert c’est quoi ?

Tout d’abord, le principe est de filmer une personne ou un objet devant un fond coloré, en vue de le traiter à l’aide d’un logiciel vidéo. Ainsi cette couleur deviendra transparente. On pourra ainsi substituer à ce fond coloré n’importe quelle image fixe ou en mouvement. C’est ainsi que l’acteur ou l’intervenant se trouvant dans un studio, apparaîtra devant toutes sortes de fonds désirés (dans un bureau, dans une usine, dans la rue, dans un salon,…) L’exemple le plus connu est la présentation de la météo. Le présentateur est en effet filmé devant un fond bleu et les cartes qu’ils montrent sont incrustées derrière lui par la régie finale.

Florence Plissonnier maire de la commune accompagnée de Brigitte Martin adjointe étaient présentes au démarrage de cette initiation à la vidéo.

La mairie de St Rémy a investi dans ce logiciel en prenant une licence multi postes, ce qui a permis à Lionel Bustin d’ouvrir le logiciel sur 3 ordinateurs. La première séance a débuté mardi après-midi 24 Août, séance de familiarisation du fond vert sur une vidéo pré-montée par Lionel.

C.Cléaux