Annulation de la 3ème édition du Artisanal Brasseurs Fest Medieval Edition

Pour la 2ème année consécutive, le Artisanal Brasseurs Fest Medieval Edition est annulé... Les membres du comité d’organisation de Black Beer Records, à l'origine de l'événement, estiment que «l'instauration d'un pass sanitaire entraine une sélection des spectateurs, ce qui est contraire à l’esprit du festival». Ils préfèrent donc revenir l'an prochain, avec «un festival ouvert à tous». Plus de détails avec Info Chalon.

L'événement aurait dû avoir lieu les 11 et 12 septembre 2021 à Épervans.



Dans un communiqué titré «Ni flics, ni gendarmes!» et publié sur les réseaux sociaux, les organisateurs expliquent «qu'après mûres réflexions (ils ont) décidé, au sein de l'association, de ne pas assurer, une fois de plus, (leur) festival de la bière artisanale».



C'est l'annonce du pass sanitaire «obligatoire pour tout rassemblement de plus de 50 personnes» qui a poussé l'équipe à renoncer à leur événement. Ils affirment qu'ils ne pouvaient pas maintenir leur festival, «dans les conditions actuelles imposées par l’État» et se rendre «complices d'un système auquel (ils n'adhèrent) pas en maintenant l'évènement sous cette forme», afin de pouvoir «rester fidèles aux valeurs qu'(ils ont) toujours défendues».



L'association réfléchit en ce moment afin de proposer «une formule sans pass sanitaire obligatoire, sans contraintes absurdes, car oui, une solution alternative se profile tout de même à l'horizon», toujours «dans un état d'esprit de soutien aux brasseurs et aux petits artisans».



D'après les informations dont nous disposons, Black Beer Records attend l'autorisation de la mairie d'Épervans pour organiser, à la place, un marché des Brasseurs et de l'artisanat, le dimanche 12 Septembre de 11 heures à 18 heures, en soutien aux brasseurs (ventes à emporter) et aux petits artisans «ainsi qu'à l'association» avec entrée libre et emplacements à prix libre pour les exposants.



Comme l'événement se veut sans pass sanitaire, buvette, restauration, animations culturelles, spectacles et concerts seront interdits.



«Ce seront nos seuls revenus. L'idée est de clairement faire passer un message avec une solution alternative, même si elle ne rapporte quasiment rien à l'asso... mettre en avant une certaine résistance et surtout montrer notre volonté de ne rien lâcher malgré les difficultés imposées chaque jour, en organisant, même dans des conditions minimes, un petit quelque chose, toujours dans le même état d'esprit de partage», nous explique Guinness, vice-président de l'association.



«Tant que nous pourrons l'éviter, tant que nous pourrons résister, nous refuserons cette idéologie de division qui nous est imposée par des règles sanitaires démesurées et liberticides. Pour nous, la bière est synonyme de partage, d'amitié, de convivialité, et c'est dans cet état d'esprit que nous évoluons et évoluerons toujours! Il est hors de question pour nous de diviser les gens, d’autoriser certains à s’amuser tandis que d'autres s'en verraient interdits», peut-on également lire dans ce même communiqué.



Avec cette décision d'annuler le Artisanal Brasseurs Fest Medieval Edition, les organisateurs expliquent soutenir «tous ceux qui comme nous, subissent de plein fouet la mise en place de cette dictature sanitaire, tous ces gens menacés de perdre leurs emplois à cause de décisions absurdes qui leur sont imposées, tous ceux qui se sentent contraints et forcés, pour éviter le pire, à accepter le pass sanitaire et/ou de se faire vacciner, et puis tout ceux à qui l'on a menti en leur faisant espérer une pseudo-liberté grâce au vaccin».



Refusant de «se transformer en flics», les membres de Black Beer Records poursuivent leur explication :



«Aujourd’hui un QR code, et demain? Nous ne sommes pas des vigiles, juste des bénévoles, investis dans certains projets pour partager notre culture avec vous, créer des liens et sûrement pas nous diviser! Nous aimons, tout comme vous, faire la fête, mais parfois il faut savoir faire certains sacrifices pour pouvoir continuer de le faire dans des conditions dignes de ce nom!»



Une décision qualifiée de «triste» et prise «avec une certaine amertume».



Cette annulation répond également à une volonté de l'association de marquer son opposition au pass sanitaire et son soutien «aux victimes de la discrimination sanitaire».



C'est donc «juste un pas de côté», pour mieux revenir l'année prochaine, afin de «remettre un peu de festival et de bières dans nos vies».



Plus de renseignements : BLACK BEER Records.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati