Le rugby chalonnais perd encore un des siens

On dit qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Il semble que cela se confirme puisque nous apprenons la disparition, mercredi à 16h, de Raymond Guillot. Dirigeant des cadets pendant de longues saisons, il n'était pas rare de le voir les samedis de matchs dans le petit bureau des vestiaires du stade recopiant les noms et numéros de licences sur les feuilles d'avant matchs. Bénévole les dimanches matins pour aider à la mise en place de la réception il passait l’après midi dans la cabine sono avec Gaël.

Élément assidu de la bande du lundi matin au siège comme Jean, c'était un amoureux du rugby chalonnais et du RTC.

Repose en paix Raymond auprès de ton épouse disparue en décembre 2016.

A ses enfants, à toute sa famille et ses amis, le RTC présente ses plus sincères condoléances.

Un dernier hommage lui sera rendu à 9h15 le mercredi 8 septembre au Crématorium de Crissey.

Le club à également une pensée pour Daniel Savoy, qui nous a quitté le weekend dernier et qui avait émis le souhait qu’aucun hommage ne lui soit rendu.

Ses obsèques ont lieu aujourd'hui jeudi à 10h30 au Crématorium de Crissey.