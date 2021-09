Adhésions et Inscriptions à l'Ecole de Tennis du Tennis Club de Crissey

L'heure est à la reprise et pour cela 2 Journées d'inscription à l'école de tennis avec possibilité d'essais découverte ainsi qu' au renouvellement des licences sont programmées à ce jour à la Maison du Tennis Rue des Buissons :

le samedi 4 septembre de 14h à 17h00

le mercredi 8 septembre de 15h30 à 18h30

Adhésions au club :

Malgré les incidences de la crise sanitaire depuis quasi 1 an et demi et la suppression de nombre de manifestations apportant une aide financière non négligeable au club, celui-ci à décidé de faire un geste financier concernant les tarifs de la saison prochaine à savoir:

adulte : 85€

couple : 140€

famille : 170 € (2 adultes – 2 enfants)

étudiant : 55€

jeune – de 18 ans : 40€

Ceci concerne la cotisation au club et la licence FFT

Inscription à l' Ecole de Tennis :

Les différentes évolutions des instructions gouvernementales ont obligé le club à s'adapter à la situation semaine après semaine ces 2 dernières saisons.

Malgré cela, le club s'est mis en position de respecter les engagements sur le nombres de séances annuelles garanties.

Malgré tout, le club a tenu à faire exceptionnellement une réduction assez significative des tarifs pour la saison à venir à savoir :

mini tennis ¾ heure: 100€

1 heure de cours : 180€

1 heure 30 de cours : 230€

1 heure supplémentaire : 80€