Au lycée Mathias, avec Monsieur Plat, le bonheur est dans l'assiette !

Il est bien loin le temps de la cantine scolaire et de la louche. On en veut pour preuve la haute distinction officialisée ce mercredi par Marie-Guite Dufay en visite au lycée Mathias à Chalon sur Saône.

Claude PLAT, chef cuisinier du lycée Mathias et toute son équipe peuvent avoir le sourire aux lèvres en ce jour de rentrée et c'est bien la démonstration que la question de qualité n'est qu'un sujet de motivation et d'envie. Ce mercredi, Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté est venue saluer le travail accompli par Claude PLAT et toute l'équipe du Lycée Mathias pour le travail accompli.

"Une distinction qui a valeur d'étoile au Guide Michelin"

En décrochant la reconnaissance de restauration d'excellence, le lycée Mathias tire vers le haut la restauration collective et fait valoir d'exemple à suivre. Ils ne sont pas nombreux d'ailleurs en Bourgogne-France Comté à afficher un tel niveau de prestation, mais le Chalonnais peut se réjouir d'en afficher deux, puisque le lycée de Fontaines arbore lui aussi fièrement sa labellisation depuis 2019.

Faire appel à des produits locaux, valoriser la filière de produits bio, sont autant de thèmes qui sont venus alimenter l'obtention de la restauration d'excellence.

La Région Bourgogne-Franche Comté tient à accompagner les établissements vers cet objectif à travers notamment la mise en place d’un logiciel leur permettant de tracer, dès la commande et la réception des produits, leur origine. Chaque lycée connaît ainsi sa situation et sa progression. Un logiciel dont l'intérêt a été clairement souligné par Claude PLAT ce mercredi matin avant de rappeler "le travail en réseau avec d'autres chefs d'autres établissements, les échanges de recettes et la façon de travailler".

Depuis plusieurs années, le Conseil Régional mène cet objectif en faveur "d'une alimentation scolaire durable et de qualité" en associant "qualité gustative, qualité de service et durabilité". Pour décrocher la reconnaissance de "Restauration d'excellence" comme celle obtenue par le lycée Mathias, ce sont pas moins d'une trentaine de critères sur les 35 fixés par la région qui doivent être cochés.

Comme l'a souligné Jérôme Durain, sénateur de Saône et Loire et conseiller régional, "avec Monsieur Plat, la qualité est dans l'assiette"... et c'est bien la moindre des choses qu'on puisse reconnaître.

Laurent Guillaumé