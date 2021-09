A compter de septembre, les activités de Montaigu Amitié reprennent

Cours de gym Bien-être BODY ZEN et GYM TONIC pour tous

Salle des fêtes à Saint-Martin-sous-Montaigu



Animatrice diplômée : Dominique GIRARD



Mardi 9 h à 10 h GYM ZEN

Entretien de sa condition physique, son équilibre et sa mémoire – Amélioration de la respiration, de la concentration, de la mobilité, la force et la souplesse – Réduction du stress. Stabilité des abdominaux, diminution des risques des blessures du dos et renforcement du plancher pelvien. Pratique d’un mélange de Qi Gong, Pilates et Yoga : ce qui permet d’harmoniser le corps et le mental.



Mercredi 18 h 30 à 19 h30 GYM TONIC

Adhésion association 15 € + licence 12 € + activité 90 € (paiement en 3 fois possible, chèques débités au trimestre). Règlement à l’inscription.

MARCHE NORDIQUE, marcheurs confirmés

Départ de Saint Martin ou alentours



Animatrice diplômée : Dominique GIRARD

Mercredi 9 h 15 à 10 h 45 environ, echauffements avant et après la marche



Adhésion association 15 € + licence 12 € + activité 180€ (paiement en 3 fois possible, chèques débités au trimestre). Règlement à l’inscription.



Possibilité de création d’un groupe de marche détente si des demandeurs se font connaitre

RELAXATION (ouverte à tous) Salle des fêtes à St martin sous Montaigu

Animatrice diplômée : Christine HAUSSON (relaxologue)

Mardi 18 h à 19 h

Apprendre à se détendre et retrouver calme et bien-être. Développer sa respiration et se recentrer – vivre son corps dans la conscience de ses ressentis – stimuler son énergie



Adhésion association 15 € + activité 120€ (paiement en 3 fois possible, chèques débités au trimestre)

Règlement à l’inscription.



Reprise des activités mardi 07 et mercredi 08 SEPTEMBRE 2021. Les activités se déroulent hors vacances scolaires et jusque fin juin.



Séance découverte possible, sans engagement .

Merci de prendre contact pour vous inscrire, vous renseigner auprès de :

Dominique GIRARD 06 76 08 75 02

Christine Hausson 03 85 45 08 22