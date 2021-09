Commémoration du 77ème anniversaire de la libération de Givry

La célébration de cet anniversaire a été rétablie l'année dernière, par la nouvelle équipe municipale, qui avait à cœur de perpétuer la mémoire de cet événement historique.

Comme l'a rappelé le Maire, Sébastien Ragot, cela fait en effet 77 ans que Givry a été libéré du joug allemand, après 3 jours de combats féroces, qui ont fait plusieurs victimes et des actes héroïques de plusieurs personnes, dont Léocadie Czyz et Paul Clerc, qui ont chacun reçu une citation militaire.

La célébration a suivi le parcours des libérateurs de Givry et a débuté au Clos Salomon, où une gerbe à été déposée par le Maire et deux enfants du Conseil Municipal des jeunes de Givry, au pied de la plaque, qui rappelle que 5 militaires ont péri durant les assauts, à savoir : les chasseurs Pascale et Camicci, le lieutenant Foerst, le maréchal des logis Tourre et le chasseur Pedulla.

Le cortège s'est ensuite dirigé vers l'école Léocadie Czyz, où une nouvelle gerbe a été déposée au pied des plaques, qui ont été posées en l'honneur du Capitaine Oster, qui a dirigé la libération de Givry et de Léocadie Czyz, qui a fortement contribué à la réussite de cette opération. Cette dernière est en effet parvenu à traverser les lignes ennemies, pour informer les alliés sur la position des forces allemandes et sur leurs intentions de détruire Givry, propos qu'elle avait entendus par hasard, alors qu'elle était cachée dans une cave.

S'en est suivie la traditionnelle cérémonie au Monument aux morts du village, qui a débuté par l'interprétation du « Chant des partisans » , par l'Harmonie municipale de Givry, qui a repris du service, après près d'un an de sommeil, dû à la crise sanitaire.

Après les dépôts de gerbe par les élus présents : les sénateurs Marie Mercier et Jérôme Durain, le Député Rémy Rebeyrotte, Sébastien Martin, délégué départemental du canton de Givry et Président du Grand Chalon, Sébastien Ragot et Magali Barrault, respectivement Maire et 1er adjoint de la commune et Jean-Pierre Tisserand, Président de la FNACCA Givry, la givrotine Marie-Odile Morin-Léger a entonné une vibrante Marseillaise, accompagnée par l'Harmonie musicale givrotine.

A noter la présence à cette cérémonie de 4 membres du Conseil municipal de Givry, Noam Dubuis, Clémentine Keuffer, Baptiste Varraux et Laura Bigault, dont c'était la première participation à une cérémonie commémorative.

A l'issue de cette cérémonie, tout le monde s'est ensuite retrouvé à l'ombre des arbres du parc Georges Laporte, pour participer au vernissage de l'exposition intitulée «Léocadie Czyz », sur laquelle Info-Chalon.com reviendra prochainement.