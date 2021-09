Dimanche, c’était les 20 ans des Maîtres coiffeurs du salon Hair Look !

2 décennies de maîtres coiffeurs qui maitrisent les techniques de coupe et qui allient les couleurs aux tendances actuelles. Situé 55 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône cet anniversaire est l’occasion de découvrir ce salon.

A cette occasion, la propriétaire des lieux Annick Marc, coiffeuse professionnelle spécialisée visagiste homme et femme mais aussi en relooking avait organisé une fête d’anniversaire en grande pompe.

Plus de 250 personnes se sont succedées au cours de cet événement et ont souhaité être présents aux côtés de cette coiffeuse ayant plus de 33 ans d’expérience et qui sait parfaitement adapter les couleurs à la forme de votre visage dans son salon très bien agencé disposant d’un espace homme et femme.

Annick Marc confiait à info-chalon.com : « J’ai commencé mon activité dans la coiffure en 1978 à Vezoul (70). Après cela, je me suis installée à Champlitte (70) en 1987 jusqu’en 2001 date à laquelle je suis arrivée dans la région chalonnaise. J’ai d’ailleurs eu successivement 4 salons : Givry, Gergy, Beaune et Chalon-sur-Saône. Aujourd’hui, je fête donc mes 20 ans dans la région, ici dans mon salon Hair Look, tout un symbole puisque je vais faire la passation de mon commerce très prochainement, le 31 décembre 2021 à Aurélie ma petite employée ! ».

Annick, quel est votre meilleur souvenir ? « J’ai énormément de très bons souvenirs avec surtout de belles rencontres, avec des amis… pas spécialement dans le domaine de la coiffure mais vraiment de belles rencontres ! D’ailleurs une super rencontre que j’ai faite ici, c’est Véronique, mon employée qui est malheureusement décédée d’un cancer il y a 9 ans maintenant ; son fils Mathis qui va venir tout à l’heure. C’était une fille exceptionnelle et cela restera pour moi, une très très belle rencontre. C’est pour cela que je veux lui rendre hommage ce soir! ».

Vous approchez de la retraite, une petite appréhension ? : « Alors, j’essaie de ne pas trop y penser pour l’instant mais de toute façon, j’ai décidé de me mettre au bricolage car j’adore la décoration, la personnalisation, l’organisation de fêtes… donc je vais me lancer là-dedans ! ».

Un petit mot pour la clientèle ? : « Bien sûr, je les remercie toutes et tous pour leur fidélité et qu’ils sachent que je suis très fière d’être leur coiffeuse attitrée ! ».

Clin d’œil à la future patronne du salon de coiffure Hair Look Aurélie en compagnie d’Annick !