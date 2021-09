L’école de l’Harmonie St Rémy/les Charreaux : Inscriptions le 11 septembre

Les inscriptions à l’école de l’Harmonie St Rémy/les Charreaux pour la saison 2021/2022, c’est samedi 11 septembre de 10h à 12h à l’Espace Florent Pagny.

La musique est un bon moyen pour s’épanouir dans l’espace culturel, de communiquer au travers de son universalité.

L’école de l’Harmonie St Rémy/les Charreaux propose :

- Des cours d’instruments : trompette, trombone, tuba, flûte, clarinette, saxophone et percussions, du débutant à l’amateur éclairé !

- Des cours de formation musicale : travail du rythme, de l’oreille, de la lecture, avec ou sans instruments, culture musicale, chant…

- Des cours d’éveil musical (5-7 ans) : chant, jeux rythmiques, utilisation de petits instruments, jeux musicaux… cette classe sera ouverte avec au moins 5 élèves inscrits.

- Un orchestre ado de musique de rue pour les élèves dès la 3e année d’instrument, complément gratuit de la formation instrumentale.

- Un atelier jazz pour les ados et les adultes amateurs : travail en moyenne formation, improvisation et construction collective des morceaux, dans une ambiance décontractée. Les débutants en jazz sont les bienvenus !

- L’orchestre d’harmonie pour les plus grands élèves, à partir du 2e cycle.

- Des projets musicaux réguliers avec des intervenants extérieurs

Tout un panel d’activités et d’apprentissages de la musique enseigné par des professeurs diplômés. Les élèves et futurs élèves pourront découvrir les instruments de musique proposés par l’école de musique de l’Harmonie.

C.Cléaux