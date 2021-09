Le Ring Olympique Chalonnais prêt pour la rentrée

Le mercredi 1er septembre de 19 heures à 21 heures, le personnel encadrant du Ring Olympique Chalonnais était convoqué à la Salle Armand Langlais pour préparer la rentrée de ce club de boxe anglaise. Interrogé par Info Chalon, le président du ROC fait le point sur cette saison 2021-2022 et ce qui va changer.

Même si le club n'est pas resté inactif pendant cet été qui s'achève, avec notamment des démonstrations, dans le cadre de Proximurs, sur les quartiers prioritaires de la ville, le Ring Olympique Chalonnais est prêt pour la rentrée.



Rencontré ce jeudi 2 septembre, à l'issue de la présentation de la nouvelle revue de l'OMS au Stade Garibaldi, Saïd Fergani, le président du ROC, fait le point sur le déroulé de cette saison 2021-2022 et ce qui va changer.



Présent au Parc des expositions, à l'occasion du Forum de la vie associative et sportive ce samedi 4 septembre de 9 heures à 18 heures, le club compte 103 adhérents en fin de saison, une baisse importante due à la crise sanitaire.



Malgré les difficultés que cela entraîne, le ROC tient contre vents et marées et compte bien remonter la pente tel le phénix qui renaît de ses cendres.



C'est en substance, ce que nous explique Saïd.



Une remontada qui passe par des adaptations, comme l'accord passé avec le club voisin d'haltérophilie et la municipalité, instaurant de facto un mode de fonctionnement différent avec d'accueillir les 7 sections du club, à savoir la boxe éducative, loisirs, amateurs compétitions, actifs santé boxe, handiboxe, aéroboxe et professionnelle.



Ainsi, une partie continuera de s'entraîner dans la Salle Armand Langlais, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tandis que l'autre se verra aménagée une place dans la salle de musculation Lucien Simonnot.



«C'est un choix logique, cette salle étant dans le voisinage immédiat de la nôtre», précise le président du club,«on espère continuer ainsi jusquau retour à la normale et nous remercions particulièrement les dirigeants de l'Haltérophilie Musculation Club Chalonnais, son président, Thierry Genieux, la secrétaire, Françoise Cherubini, et son trésorier, Yves Marmillon».



Bien entendu, les cours auront lieu en dehors des créneaux habituels des usagers de la salle.



Saïd espère que le club retrouvera non seulement son effectif habituel mais attirer de nouveaux adhérents.



À noter que la date butoir pour les renouvellements et inscriptions est fixée au jeudi 30 septembre et que des permanences ont lieu au club les soirs de 19 heures à 21 heures.



Bien entendu, le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures est exigé.



Melhinda Fergani sera d'ailleurs la référente COVID.



Au programme cette année, Prévention/Santé lundi de 10 heures à 11 heures 30, en partenariat avec la PJJ 1 fois sur deux de 13 heures 45 à 14 heures 45 avec l'IME.



Aéoroboxe santé/cardio-combats, lundi et mercredi de 19 heures à 20 heures, vendredi de 19 heures 15 à 20 heures 30.



Boxe amateur et loisir, lundi et mercredi de 20 heures à 22 heures, et le vendredi de 20 heures 30 à 22 heures.



Boxe éducative le mardi de 18 heures à 19 heures 30.



Nouveauté cette année, musculation le mardi et le jeudi de 19 heures à 22 heures dans la Salle Lucien Simonnot.



Boxe éducative petite section le mercredi de 11 heures à 12 heures (6 à 10 ans) 15 heures 30 grande section de 17 heures à 18 heures 30.



Handiboxe le mercredi de 10 heures à 11 heures (enfants/ jeunes et adultes) et Babyboxe découverte (6 à 10 ans).



Boxe avec l'IME de novembre à décembre le jeudi de 19 heures 15 à 20 heures 15, boxe loisir et amateur de 20 heures à 22 heures.



Boxe éducative le samedi de 9 heures 30 à 10 heures 30 pour la grande section et de 10 heures 30 à 11 heures 30 pour la petite section.



Le samedi sera consacré aux interclubs de 14 heures à 20 heures et à la boxe loisir de 19 heures à 21 heures.



Boxe loisir/stage/formation/compétition le dimanche de 9 heures à 12 heures.



5 structures accompagnant les personnes en situation de handicap ont sollicité le club, à savoir l'APAJH, l'APF de Saint-Rémy, l'IME de Virey-le-Grand, le CHS de Sevrey et le Foyer de vie Fontaine de Barange de Buxy.



Preuve s'il en faut de l'excellente réputation acquise au fil du temps par le ROC en matière d'handiboxe. De plus, Saïd Fergani est également le président de la commission Sport et Handicap du Comité de Bourgogne Franche-Comté.



Le samedi 11 septembre de 10 heures à 17 heures, le ROC participera, aux côtés de 30 autres associations du Grand Chalon, à la Journée Sport-Santé-Handicap au Parc des Expositions.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati