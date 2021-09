La Ville de Chalon et le Grand Chalon organisent pour la première fois la semaine Sport santé et Handicap du 6 au 11 septembre. Découvrez ces temps forts :

Mercredi : « Bougez plus au quotidien »



Le manque d’activité physique a montré une forte augmentation de la sédentarité suite aux différents confinements. Une journée de sensibilisation, en douceur et adaptée, est proposée ce mercredi :



1/ le matin en direction des Seniors (Maison des seniors, CCAS mairie de Chalon) et de la Petite enfance (crèches de la Direction de la Petie Enfance)



5 ateliers à thème d’une durée de 30 minutes



- 2 parcours sensations :

o Un parcours pour les seniors test de forme (force, équilibre-escalade, souplesse et endurance)

o un parcours de motricité pour les petits.

- Balades contées

- Rallye patrimoine

- Parcours mobilté vélo

- Murmures aux oreilles d’un cheval

2/ l’après-midi en directions des familles (publics, partenaires sociaux, Maison de l’enfance, Maison de quartier).



8 ateliers à thème d’une durée de 30 minutes



- 2 parcours sensations :

o Un parcours pour les petits à partir de 6 ans et en famille

o un parcours de motricité pour les petits.

- Balades contées

- Rallye patrimoine

- Yoga famille

- Parcours mobilté vélo

- Murmures aux oreilles d’un cheval

- Gym poussette

- Danser en famille



Lieu : Parc Georges Nouelle

Date : mercredi 8 septembre

Horaires : 9h00 à 12h00 pour les seniors et les petits et 13h30 à 16h30 pour les familles

Jeudi début de soirée : « le sport mais jusqu’oû ? »



Sujet récurrent et d’actualité sportive, une soirée dédiée aux dérives de la performance « à tout prix » avec la projection d’un film suivie d’un débat en direction des clubs sportifs sur le sport et ses conduites addictives (dopage). Pour professionnels, associations et tout public



Lieu : salle de conférence de l'IUT

Horaire : 19h00 à 22h00

Samedi : « Différents dans la vie, égaux dans le sport » A ne pas manquer !



Mobilisant les grands équipements et sites des bords de Saône, cette grande journée est dédiée aux activités sportives adaptées et aux bienfaits physiques et psychologiques des différentes pratiques. Tout au long de la journée, 35 associations proposeront initiations et conférences à destination du tout public.



Les partenaires : le Comité Départemental Olympique et Sportif, le Comité Départemental Handisport, le Comité Départemental Sport Adapté, l’Espace Santé Prévention du Grand Chalon, la Fédération Française Education Physique Gymnastique Volontaire, l’Office Municipal du Sport, la Direction des sports, le Pôle Animation et Vie Sportives, le Service Santé Prévention, le Service Environnement Mobilité, Associations de Chalon et du Grand Chalon.



Lieu : Parc des Expo, Boulodrome, Esplanade de l’Espace Nautique, la Base Nautique, les Bastions haut et bas et la Roseraie (bateau-navette prévu entre le bastion bas et la Roseraie).

Date : samedi 11 septembre

Horaire : 10h à 17