Violente perte de contrôle à Mellecey sur la route départementale

L'alerte a été déclenché ce vendredi peu après 8H pour une perte de contrôle entre le rond-point du Guide de Marloux et la RD 981 en direction de Rully. Le véhicule a terminé sa course sur le toit dans un champ en bordure de route. Une dizaine de sapeurs pompiers et trois véhicules sont mobilisés.