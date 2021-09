Quatre accidents de la route en Saône et Loire ce vendredi matin

Depuis 6h du matin, les sapeurs pompiers de Saône et Loire ont eu fort à faire. Dans le Mâconnais, à Sennecé les Mâcon sur l'A6, un gros dispositif a été déployé après une collision entre un utilitaire et une voiture à 6H du matin, mobilisant une quinzaine de sapeurs-pompiers, nécessitant une désincarcération. Une heure plus tard, au niveau de Beaurepaire en Bresse, toujours sur l'autoroute mais cette fois-ci sur l'A39, les pompiers sont intervenus pour la prise en charge d'un blessé léger suite à une perte de contrôle.

Au même moment, à Baugy, ce sont deux voitures qui se sont percutés, mobilisant 13 sapeurs pompiers. Enfin à 8h, c'est à Mellecey qu'une voiture a perdu le contrôle, terminant sa course sur le toit.