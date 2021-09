Course d’orientation organisée par le conseil municipal des jeunes

Ils ont organisé une course d’orientation pour les jeunes san-rémois au parc Mickaël Jérémiasz pour remplacer le bal des 3èmes qui n’a pas pu avoir lieu. Cette course s’adressait aux enfants de 6 à 12 ans de l’Escale, elle a été préparée depuis un bon moment par le CMJ, tracés des parcours, balisage, encadrement, repérage par code couleur en fonction de l’âge, un vrai travail en amont pour permettre un bon déroulement de cet évènement. Les autres jeunes du CMJ sont venus leur prêter mains fortes pour tenir les stands dispersés dans le parc. Les animatrices, Déborah, Anaïs, Julie, Léa et Véronique, s’étaient réparties les 50 enfants. Chaque groupe partait avec une feuille et les informations pour faire le parcours. Naturellement, le groupe des 6 jeunes organisateurs du CMJ étaient eux aussi présents cet après-midi.

Les jeunes coureurs ont eu la visite le Florence Plissonnier maire de la ville accompagnée de Brigitte Martin adjointe. Le CMJ de Saint Rémy fonctionne bien avec une équipe de jeunes très motivés et plein d’idées.

C.Cléaux