Chalon-sur-Saône : Succès de la soirée dégustation à l’aveugle du Cellier Saint Vincent

Vendredi soir, à partir de 19 heures 30, Nadine Marcillet, le Cellier Saint Vincent, établissement situé au cœur du quartier historique de la ville, 12 place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône avait organisé pour sa clientèle à quelques pas de son commerce dans son nouveau local « L’échoppe Saint Vincent » situé 5 rue Saint Vincent, une dégustation à l’aveugle de plusieurs vins et millésimes.

Cette soirée animée par Alice Raquillet , dans le respect des normes sanitaires, a permis à plusieurs personnes de pouvoir déguster plusieurs vins et millésime prestigieux.

Vous pouvez retrouver le planning des prochaines dégustations au Cellier Saint Vincent en cliquant ici : http://www.celliersaintvincent.fr/degustations/

Cellier Saint Vincent- 12, place Saint-Vincent- 71100 Chalon-sur-Saône – Tél. : 03 85 48 78 25 ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 15 et 14 heures à 19 heures 15, le samedi non stop de 9 heures 15 à 19 heures 15 et le dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30

(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération)

J.P.B