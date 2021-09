La saison du cloître se termine en apothéose avec Diana Higbee et le quatuor Musica

Ce vendredi 10 septembre, à 20 h, dans l’enceinte du cloître Saint-Vincent, avait été programmé dans le cadre de la dernière soirée de l’événement « La Saison du Cloître », le concert de Diana Higbee et le quatuor Musica.

Diana Higbee - soprano, Jacques Gandard - violon, Marion Delorme - violon, Claudine Christophe - alto, Juliana Laska – violoncelle ont joué aux chalonnaises et aux chalonnais des airs de Vivaldi, Radiohead, bowie, Mozart…

La chanteuse lyrique internationale Diana Higbee a fait vivre de grandes émotions à son public en posant sa voix de soprano aussi bien sur du David Bowie que sur du Mozart. De quoi vous faire voyager à travers les époques tous les spectateurs présents!

Accompagnée de son quatuor, La chanteuse lyrique internationale Diana Higbee a fait découvrir à l’assemblée toute l’étendue de son talent et c’est tout naturellement qu’ils ont été fortements applaudis tout au long de la soirée.

Œuvres jouées au cours de la soirée : Mozart ‘Airs de Noces de Figaro’ - Vivaldi ‘in furore’ - Ellington ‘In a sentimental mood’ - David Bowie ‘black star’ - Daft Punk ‘Get lucky…

Pour information: ’Diana Higbee est une soprano d’origine Franco-néo-zélandaise aujourd’hui installée au Mans. Sa renommée la fait travailler sous la direction de Paul Mc Creesh, Nicolaus Richter, Pierre-Michel Durand, Kenneth Weiss, Dominique Daigremont, Philippe Barbey-Lallia… dans les opéras du monde entier. Elle est lauréate du GOLD Award (Graduate of the last decade) du Hills dale College et gagna le vote des téléspectateurs de l’émission « Jeunes Talents Musiques au Coeur ». Poursuivant sa brillante carrière, Diana Higbee retrace son parcours exceptionnel à travers des titres classiques, Vivaldi, Mozart… mais aussi des musiques beaucoup plus récentes : Daft Punk, David Bowie…’

Photoreportage info-chalon.com

J.P.B