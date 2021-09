Belle fréquentation au Forum des associations de Givry

Une quarantaine d'associations culturelles, sportives et loisirs ont participé à ce forum, qui s'est tenu samedi matin au sein du gymnase givrotin.

Un forum, qui avait un goût particulier cette année, puisqu'il a été l'occasion de retrouvailles, après pour certains, près d'une année blanche.

Il a aussi permis aux associations, chez qui cette période d'inactivité a généré une perte d'adhérents, plus ou moins importante, d'enregistrer de nouvelles inscriptions qui, elles l’espèrent, permettront de repartir sur de bonnes bases.

C'est en tout cas l'ambition affichée par la municipalité givrotine, qui est convaincue, selon Marie-Noëlle Le Carrer, Adjointe en charge de la vie associative et culturelle que « ce forum permettra aux associations de rebondir, après cette période de confinement, qui a fait de gros dégâts. C'est d'ailleurs pour favoriser cette reprise que la Municipalité a décidé d'engager de nombreux travaux sur les complexes sportifs de la commune . »

Car comme le dit Sébastien Ragot, Maire du village, « Si Givry a cette réputation de village animé, c'est grâce à son tissu associatif, Les 80 associations du village permettent d'encadrer et d'éduquer les petits givrotins et de sensibiliser les habitants au bien vivre ensemble. C'est pourquoi, la ville de Givry, le Grand Chalon et le Département seront toujours à vos côtés ».

Puis après avoir remercié à plusieurs reprises les bénévoles présents et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce forum, les élus ont invité les participants à se retrouver autour du traditionnel verre de l'amitié.

Pour toute question complémentaire sur les association : le site de la Mairie ou l'annuaire des Associations, qui est disponible en Mairie

Le reportage photo d'Info-Cgalon.com