La Broche, le nouveau kébab insolite en plein cœur de la Rue aux Fèvres

Quand un incontournable de la street food, le döner kebab, rencontre les saveurs méditerranéenne ça donne La Broche, un lieu sympa et accueillant en plein cœur de la Rue aux Fèvres où comme une invitation au voyage, les saveurs vont sublimer votre palais. Plus de détails avec Info Chalon.

La Broche a ouvert au 58 Rue aux Fèvres à la faveur du mois d'août.



Originaires de Tours (Indre-et-Loire) et installés à Chalon-sur-Saône depuis juillet, Fayçal Toubache et Mohand Mecheri, tous les deux âgés de 28 ans, proposent de la restauration rapide sur place ou à emporter, à savoir le kebab classique, ses déclinaisons au cheddar, raclette, chèvre miel, bacon cheddar cornichon et chorizo poivrons, accompagné de frites maison ou pas… mais ce n'est pas tout!



L'établissement propose également des recettes originales comme le Bowl (salade, tomate, oignon, kebab, poivrons, aubergines, carottes, courgettes, feta et grenade) pour 10 euros en assiette avec boisson ou à 11,50 euros avec frites et boisson, ou encore le berliner, qui se compose de crudités, de légumes et de kebab pour 8,50 euros (10 euros en menu), concept inédit qui se décline aussi avec feta et grenades pour 9 euros (10,50 euros en menu).



Et croyez-en notre expérience, ce petit ajout de feta et de grenades fera la joie de votre palais!



Autres particularités de cet établissement, le kébab végétarien à 6,50 euros (8 euros en menu), un menu enfant (kebab, frite,caprisun et sucette) à 6 euros mais aussi le kebab au bleu à 8 euros (9,50 euros en menu)!



Les gérants nous l'assurent, ce sont uniquement des fromages de qualité, des légumes frais et la viande est à 100% du veau mais surtout 100% QUALITY. Ce qui peut expliquer que ce soit un poil plus élevé au niveau du prix que d'autres établissements du même genre.



À noter que le pain artisanal et 100 % bio provient directement de la boulangerie d'Anwar Berguiga, Le Palet vert, située au 5 Rue Charles Baudelaire, près de la Gare.



La Broche propose également des desserts comme du tiramisu ou de la tarte aux daims.



Les étudiants peuvent bénéficier d'une réduction de 2,50 euros.



Et dernier point et non des moindres, nous nous adressons en particulier à celles et ceux qui peinent à trouver un établissement de restauration rapide encore ouvert en deuxième partie de soirée en centre-ville, La Broche est ouvert de 11 heures 30 à 2 heures!

Infos pratiques :



Adresse



La Broche

58, Rue aux Fèvres

71100 Chalon-sur-Saône



Horaires



La Broche est ouvert tous les jours de 11 heures 30 à 2 heures du matin.



Contact



Tél. : 07.67.26.37.73

Page Facebook : La Broche

Instagram : labroche71

Snapchat : la_broche71100



Autres informations utiles : Livraison possible avec Uber East



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati