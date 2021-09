SOUSCRIPTION : «Mitterrand, 40 ans déjà»

Le 9 Mai dernier, Le Creusot organisait un événement XXL, d’envergure nationale, pour les 40 ans de l’élection de François Mitterrand, à la présidence de la République. Des ténors du PS, des anciens Ministres et proches de l’ancien Président étaient présents pour célébrer cet anniversaire ensemble ; Et pour se remémorer, autour de plusieurs tables rondes, les événements ayant rythmé la vie de François Mitterrand.

Pour l’occasion, la jeune photographe Manon Bollery, qui collabore à infos-dijon et creusot-infos, réalise un ouvrage préfacé par François Hollande et par David Marti.

Un retour en images, sur cet événement anniversaire, vu de l’intérieur.

Ce livre souvenir rassemble des clichés et des citations des intervenants (*), loin des normes médiatiques. Un livre pour l’histoire, de plus de 70 pages, en Noir et Blanc.

L’ouvrage est vendu 18 euros au prix de la souscription. Date limite : 22 septembre.

Il sera ensuite vendu 23 euros après sa sortie qui aura lieu au cours du mois d’octobre et qui sera annoncée dans la presse et notamment sur creusot-infos.

Les chèques doivent être à l’ordre de la SARL Bourgogne-infos.com – Le Moulin – Chemin du Moulin – 71710 Marmagne.

(*) François Hollande, Gilbert Mitterrand, Bernard Cazeneuve, Lionel Jospin, Anne Hidalgo, Anne Lauvergeon, , Johanna Rolland, Béatrice Marre, David Marti, Pierre Joxe, Camille Dufour, André Billardon, Jean Glavany, Jean Auroux, François Rebsamen, Jean-Pierre Sueur, Benoît Arrivé, Cédric Van Styvendael, Jean-François Debat, Philippe Buisson, Michel Antoine Rognard, Jean-Paul Gollin, Jean-Marc Vayssouze-Faure…