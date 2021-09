Du rugby pour les 6/11 ans le mercredi au stade de Charréconduit

Votre enfant (garçon ou fille) a entre 6 et 11 ans, le Châtenoy Rugby Club lui ouvre ses portes tous les mercredis après-midi et les samedis matin.

Un projet éducatif « Rugby » est en place au sein des trois groupes scolaires de Châtenoy le Royal, au total se sont plus de 12 classes primaires concernées sur ce projet, mené conjointement par l’Education Nationale, la Ligue de Rugby de Bourgogne Franche-Comté, le Châtenoy Rugby Club et le soutien technique du Rugby Tango Chalonnais sans oublier la ville de Châtenoy le Royal.

Une action qui a également pour but de faire venir des enfants âgés de 6 à 11 ans à la pratique du rugby, au sein d’une école de rugby qui se reconstruit au Châtenoy Rugby Club le mercredi après-midi avec une formation de base et le samedi avec le Rugby Tango Chalonnais afin d’assurer des compétitions ou tournois pour les enfants (filles et garçons) sur le plan collectif. Un premier Tournoi a lieu le 25 septembre 2021

Rendez-vous au stade de rugby, 33 rue de Charréconduit à Châtenoy le Royal, le mercredi de 14h à 16h, en tenue de sport et chaussures (crampons pas obligatoires pour le moment)

Les enfants de Châtenoy le Royal mais aussi ceux extérieur à la commune ont reçu, en fin d’année scolaire, un flyer donnant tous les renseignements pour se faire inscrire. D’autres flyers ont été distribués dans les écoles lors de la rentrée 2021 et une information sera mise en place prochainement du coté des enfants de la commune de Saint Rémy.

Les inscriptions sont déjà prises ou peuvent être reçues soit :

- en téléphonant aux numéros suivants : 07 84 78 00 81 ou 06 10 59 93 02

- en venant aux permanences des mercredis de 17h à 19h stade de rugby, 33 rue de Charréconduit à Châtenoy le Royal..

A titre d’information, la licence pour la saison 2021/2022 est offerte, short et chaussettes aux couleurs du club sont fournies et ce pour la première inscription.

Alors ! N’hésitez pas à faire venir votre enfant découvrir et faire un essai afin de vivre la passion du rugby, excellente école de la vie qui le transformera.

Tout enfant s’inscrivant durant la période dite « Semaine Nationale des Ecoles de Rugby » du 13 septembre au …. 30 septembre 2021 et amenant avec lui un autre copain ou copine, aura le droit à une surprise offerte par le Châtenoy Rugby Club.

