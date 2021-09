La Bobine reprend ses activités de plus belle

Inaugurée lundi 4 septembre avec un film iranien, «La Loi de Téhéran», la programmation de La Bobine pour la période allant jusqu'au 20 décembre 2021 est aussi riche que variée.



Cette séléction de 27 films qui répondent aux critères de choix de La Bobine.



Le dernier film de Saeed Roustavi était suivi de «Drive my car» de Ryusuke Hamaguchi le jeudi 9 septembre et ce lundi 13 septembre de «Onoda - 10 000 nuits dans la jungle» de Arthur Harari.



En voici le synopsis...



Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. La poignée de soldats qu'il entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme: la Guerre Secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard.



Ce film franco-japonais a fait l'ouverture de la section «Un certain regard» du dernier Festival de Cannes.



Prochain film proposé par l'association, ce jeudi 16 septembre avec «True Mothers» de Naomi Kawase, un film japonais autour de l'amour maternel.



Vous avez trois séances pour le voir, à savoir 16 heures, 18 heures 30 et 21 heures.



Comme à l'accoutumé, plusieurs avant-premières et soirées spéciales sont au programme, notamment avec une soirée deux films le jeudi 21 octobre sur le thème de L'Amour dévoilé («After Love» et «Gaza mon amour»), et la 26ème soirée courts-métrages le jeudi 25 novembre à 19 heures, organisée avec le soutien du Grand Chalon.



Des réalisateurs seront présents à certaines séances comme Philippe Le Guay* pour «L'Homme de la cave» ou encore Laurent Cantet pour «Arthur Rambo» le lundi 13 décembre.



L'Assemblée générale de l'association aura lieu le lundi 29 novembre à 19 heures 30 au Clos Bourguignon.



Quant aux cartes d'adhésion 2021-2022 à La Bobine, elles restent aux tarifs habituels (plein tarif 15 euros et tarif réduit 5 euros**).



Elles peuvent être retirées auprès des membres du conseil d'administration, aux horaires d’ouverture habituels du cinéma Mégarama Chalon ou sur www.labobine.com, l'association vous invite à privilégier ce mode d'achat en ligne.



Le site permet de consulter le programme, disponible également avant les séances proposées par l'association.



Les cartes sont valables jusqu'au 31 août 2022.



Les tarifs pour les adhérents sont fixés à 5,20 euros pour la sélection La Bobine.



À noter que les adhérents bénéficient également d'un tarif réduit pour tous les films programmés au cinéma Mégarama Chalon, soit 8 euros au lieu de 10.



Bien entendu, les séances de La bobine sont ouvertes à tous, au tarif normal du cinéma Mégarama Chalon pour les non-adhérents.

* À confirmer.

** Les adhésions au tarif réduit sont réservées aux moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et personnes en situation de handicap, sur présentation d'un justificatif.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati