Les professionnels de santé, contre la vaccination, appelés à se mobiliser

Communiqué

Allo le 15 ? Ne quittez pas , vous serez suspendus !!!

Mercredi 15 septembre 2021, le couperet tombe pour les professionnels de santé non vaccinés et qui ne souhaitent pas le faire : suspension d'exercice, suspension du salaire et à terme risque de radiation et de licenciement .

Face à cet état de fait , imposé par la loi du 05 août 2021, validée par le Conseil constitutionnel , les soignants qui résistent s'organisent et manifestent mercredi 15 septembre de 8h00 à 18h00 devant l'ARS à Macon pour crier leur colère et leur opposition à la vaccination obligatoire .

Toutes les personnes qui refusent le passe sanitaire et ses conséquences sont les bienvenues pour venir soutenir les professionnels de santé qui ne pourront plus exercer leur métier au détriment des besoins

des populations.

Ce rassemblement est à l'initiative de plusieurs collectifs de défense des professionnels de santé dans le département , dont le Collectif Rébellion Interprofessionnel Santé 71 et sont soutenus par le syndicat SUD Solidaires 71.

Ils réclament l'abrogation de la loi de gestion de la crise sanitaire, du passe sanitaire et de ses conséquences, et disent non au passe licenciement, et non au passe suspension.



Pascal Poyen pour le Collectif Rébellion Interprofessionnel Santé 71