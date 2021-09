Il arpentait la rue, agité, en donnant des coups sur les carrosseries de voitures rue Denon à Chalon

Des riverains de la rue Denon, à Chalon, ont appelé la police, ont donné une description de l’homme : les policiers le connaissent déjà. Ils le retrouvent rue Saint-Vincent, marchant d’un pas vif et parlant tout seul. C’était en avril 2018, et le voilà à la barre du tribunal de police, ce mardi 14 septembre. A la base, son comportement devait être sanctionné par une composition pénale* mais l’homme, né en 1984, fut incarcéré 2 mois pour une autre cause, puis hospitalisé au CHS. Du coup, ce dossier de creux et de bosses fut renvoyé tant et si bien qu’il arrive au tribunal de police.

« Consommation de multiples toxiques qui ont entraîné une psychopathie »

Le prévenu a déjà été condamné trois fois pour des dégradations ou destruction de biens, et aussi pour des violences. « C’est quand vous êtes énervé ? » vérifie la présidente Sordel-Lothe. « Oui, quand je suis en colère. » Il vivait en probation ces deux dernières années, alors, comme le rappelle son avocat : « Il y a déjà eu du travail de fait. » De l’histoire de cet homme on n’apprendra rien, si ce n’est qu’il est majeur protégé. Sa curatrice est dans la salle. Que dit l’expertise psychiatrique - obligatoire pour toute personne sous protection civile qui doit être jugée ? « Carences, immaturité affective » et « une consommation de multiples toxiques qui ont entraîné une psychopathie ».

Ne pas banaliser la prise de stupéfiants, cannabis compris

Le rapport souligne aussi une « évolution très favorable » : le processus de décompensation psychotique lié dans son cas à la prise de drogues et les passages à l’acte violents qui en découlent, sont jugulés par l’injection d’un antipsychotique, traitement auquel l’homme consent. Du coup, le sujet en devient « moins dangereux ». Maître Duquennoy s’appuie sur ces éléments pour plaider. Angélique Depetris, substitut du procureur, se saisit de l’occasion pour alerter, again and again, sur la banalisation des stupéfiants, « pas si banals que ça puisque ça peut créer des désordres psychiques et psychiatriques ». L’expert dit que le prévenu voyait son discernement « très altéré » au moment où, ivre de chagrin, de colère et d’impuissance, il donnait du poing sur de la tôle.

Une amende et un désir

Le tribunal le condamne à une peine de 100 euros d’amende. Et à part ça, a-t-il des projets à mettre en œuvre lorsqu’il sortira de l’hôpital, ce qui ne saurait tarder ? Il en a. Il voudrait aller vivre à Mâcon. Pourquoi ? « Parce que j’en ai de bons souvenirs. J’y allais avec mon père après le divorce de mes parents. On allait à la piscine, c’était bien. »

FSA

* https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/composition-penale