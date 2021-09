Le DASEN fait le point sur la rentrée en Saône et Loire

Communiqué de la Direction des Servies Départementaux de l'Éductaion Nationale



À la rentrée 2021, le ministère de l’Éducation Nationale poursuit son action en faveur du premier degré pour assurer la maîtrise des savoirs fondamentaux et faire réussir tous les élèves de Saône-et-Loire dans un contexte sanitaire toujours complexe. Malgré une perte prévisionnelle d’élèves, la dotation académique est maintenue. Ainsi, la prévision de baisse d’effectifs de 796 élèves n’a pas empêché la création de 13 emplois supplémentaires en Saône-et-Loire.

La dynamique scolaire du département se poursuit cette année avec 7 fusions d’écoles dans les communes de Cluny, Iguerande, Gueugnon, Mesvres, Saint-Marcel, Saint-Vallier et Tournus.

La prise en compte des besoins des élèves est également à l’origine du maintien des emplois dans les communes rurales. L’égal accès au service public de l’éducation, la réussite, l’ambition et la mobilité des élèves sont ainsi encouragés en privilégiant des domaines d’intervention comme la persévérance scolaire, les arts et la culture, le numérique et l’ouverture à l’international. Ainsi, 31 emplois ont été conservés dans les écoles des communes de moins de 5000 habitants et dans les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), auxquels il faut rajouter les 29 attributions réalisées cette année.

Des moyens sont également alloués à la relance du plan bibliothèque rurale et au déploiement de l’ENT Eclat BFC sur 41 écoles. Une école bilingue sera ouverte à Saint-Germain-du-Plain ainsi qu’à Cluny, renforçant la dynamique créée à Tournus l’an dernier.

L’école inclusive est toujours au cœur des priorités de la politique engagée pour cette rentrée, avec des ouvertures de classes ULIS spécifiques (comme l’ULIS « troubles du spectre autistique » à l’école Jacques Prévert de Montceau-les-Mines, ou l’unité d’enseignement en maternelle autisme à l’école maternelle de l’Est à Chalon-sur-Saône et à l’école élémentaire d’application de Mâcon). La mise en place des 36 PIAL vient soutenir les évolutions quantitatives et qualitatives de l’inclusion dans ledépartement.