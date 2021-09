Plusieurs dizaines de pompiers mobilisés pour un incendie sur une exploitation agricole à Gergy

Plus de 70 sapeurs pompiers ont été mobilisés ce mercredi soir pour un incendie d'exploitation agricole, ravageant plusieurs centaines de tonnes de foin.

Le sinistre est lourd même si aucun blessé n'est à déplorer. L'incendie s'est déclaré peu après 20H sur la commune de Gergy, au sein d'une exploitation agricole située à l'angle de la route de Lessu. Ce sont plusieurs centaines de tonnes de foin qui ont pris feu en l'espace de quelques heures, alors que plus de 70 sapeurs pompiers ont été mobilisés pour essayer de contenir l'incendie. Les pompiers de Saône et Loire ont envoyé sur place plus d'une vingtaine de véhicules.