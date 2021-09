Un nouveau généraliste aux Près Saint Jean grâce au Centre de Santé du Conseil départemental

Le quartier le plus peuplé de Chalon sur Saône et pourtant frappé par la désertification médicale va pouvoir respirer. Frédéric Giorgione, médecin-urgentiste a décidé de donner un autre cap à sa carrière professionnelle.

C'est une très bonne nouvelle pour les Près Saint Jean et Chalon sur Saône. Une nouvelle à placer derrière l'action menée depuis plusieurs années par le Conseil Départemental de Saône et Loire. Pour l'occasion, André Accary est venu, accompagné d'Oliver Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, de Sébastien Martin, Gilles Platret, Dominique Melin et Françoise Vaillant, pour saluer l'officialisation de l'installation.

Une installation saluée, d'autant plus dans un quartier "médicalement" défavorisé alors que l'arrivée de Frédéric Giorgione, "correspond à un besoin qui rendra un service énorme" a salué Gilles Platret, évoquant l'idée de développer une autre annexe au centre départemental de santé notamment aux Aubépins. Sur la question de la désertification médicale, revenue d'autant plus d'actualité avec la question de l'obligation vaccinale, "la Saône et Loire a pris une large avance. C'est un modèle qui doit servir à d'autres en partenariat avec les collectivités" a rajouté le maire de Chalon sur Saône.

"Une parfaite illustration de l'intérêt général"

A tour de rôle, les élus ont souligné l'importance des pouvoirs publics sur des questions sous-estimés trop longtemps. Il aura fallu la mobilisation générale du conseil départemental, même hors la loi à ses débuts, pour voir inverser la tendance. "Un intérêt général" martelé par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et 1er Vice-Président du Conseil départemental de Saône et Loire.

Une présence indispensable des collectivités locales

Même si le département endosse une large part du succès remporté par l'opération, André Accary a rappelé "on aurait échoué sans le soutien des collectivités locales. On a la chance d'avoir des élus locaux investis. On continue de recruter en bonne intelligence", rappelant au passage la fermeture de trois antennes, suite à l'installation de médecins libéraux sur des communes, à l'image de l'antenne de Mercurey. "C'est un remède qui fonctionne" rappelle Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement chalonnais. "En août 2021, ce sont plus de 6000 consultations qui ont été enregistrées par le dispositif départemental". C'est dire l'ampleur du besoin et du succès.

Avec l'implantation aux Près Saint Jean, démonstration est faite que la désertification médicale ne touche pas seulement les zones rurales les plus reculées mais aussi bien les zones urbaines, même les plus denses.

Médecin-urgentiste depuis 2005, Frédéric Giorgione sera quotidiennement présent aux Près Saint Jean, tout en travaillant à mi-temps au Centre Hospitalier de Chalon sur Saône. "J'avais besoin d'une médecine plus proche du terrain, moins dans l'urgence" confie le quadragénaire, qui apprécie particulièrement le cadre administratif de l'opération, "pour me consacrer uniquement à mon métier". La prise de rendez-vous est toujours la même -

7 rue Winston Churchill - 03 85 34 71 00

Laurent Guillaumé