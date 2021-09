2 pois 2 mesures a ouvert son drive zéro déchet à Fragnes : « La mesure des possibles »

A Chalon-sur-Saône, l’épicerie 2 Pois 2 Mesures, située 44 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, permet une consommation de produits bio en vrac et la possibilité aussi de réduire son impact sur l’environnement en consommant des produits sains tout en n’achetant que ce dont on a besoin.

Cette belle épicerie vrac de produits biologiques qui vous permet de réduire vos déchets en faisant des courses alimentaires en vrac vous propose dorénavant son drive zéro déchet « La mesure des possibles » qu’elle a ouvert récemment 1 route de Demigny à Fragnes. Pour commander les produits adaptés à vos besoins, connectez-vous sur le site de Marie Beaulaton : www.lamesuredespossibles.fr, elle vous donnera des conseils avisés sur les différents produits proposés.

Marie Beaulaton, la propriétaire de ce nouveau commerce s’est confiée à Info-chalon :

Marie, c’est quoi exactement ce drive « La mesure des possibles » ?

M.B : « Ici, nous sommes dans le Drive « La Mesure des possibles » O déchet ! Ce qui veut dire que vous commandez en ligne vos produits en vrac qui sont pré-conditionnés dans des bocaux et les gens viennent les chercher ici. Ensuite, ils prennent leur commande en bocaux consignés, ils les ramènent chez eux et une fois vide, ils ramènent les bocaux et on les déconsigne ! ».

Alors justement quels types de produits ?

M.B : « Ce sont donc des produits bio, des produits locaux dès que possible, des produits frais, des fruits, des légumes, fromages, yaourts, produits d’épicerie (farine, pâte…) mais aussi des produits ménagers bref tout ce que l’on peut avoir besoin ! ».

Concrètement, comme cela se passe ?

M.B :« A la fin de votre commande sur le site, vous allez choisir deux choses : la première, votre lieu de retrait parce que vous pouvez retirer ici mais il faut savoir qu’il y a aussi des points de retraits à Givry, Ouroux-sur-Saône, Chagny et au Centre-ville à Chalon-sur-Saône hors produits frais (uniquement au Drive de Fragnes). La deuxième, c’est vous qui choisissez votre créneau horaire de retrait qui peut aller par exemple jusqu’à 20 heures le vendredi soir. Bref, c’est rapide, et cela permet de faire zéro déchet sans perdre de temps ! ».

