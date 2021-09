Nini Electro s'élance dans l'électroménager à prix cassés à Chalon sur Saône

La fine équipe de Nini Electro s'est élancée dans la belle aventure de l'entreprise en créant sa propre entreprise, située au 21 de la rue Colbert à Chalon sur Saône, au fond de l'allée. N'hésitez pas à pousser au plus loin de l'allée pour les trouver d'ailleurs... Tiffany, Nini et Billel ont tous 30 ans et sont des enfants de Chalon sur Saône. Fort de leurs succès en auto-entrepreneur dans la revente d'électroménager, ils ont décidé de franchir le cap en s'élançant dans des locaux flambant neufs, refaits par leurs soins sur quelques 300 m2.

La spécificité de Nini Electro est la revente d'électroménagers, petits et gros à prix défiants toute concurrence. Des électroménagers à prix cassés mais avec garantie constructeur de deux ans toujours comme partout ailleurs. Ce sont des invendus ou des refus de magasins pour emballage défectueux avec des tarifs "jusqu'à 40 % moins cher que les prix indiqués sur internet" précise Billel. A cette prestation, vous trouverez également sur site tout le matériel de puériculture dont vous avez besoin, à prix défiant toute concurrence. Attention, les appareils partent aussi vite qu'ils arrivent !

A découvrir, et belle aventure à l'équipe de Nini Electro !

Laurent Guillaumé