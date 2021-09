AVIS DE DECES - Madame Denise BRIDE née PETIOT

CHALON-SUR-SAÔNE, VERJUX, - SAVIGNY-SUR-SEILLE



Mme Marie-Claire Bride Gazelle,

sa belle-fille ;

Mme Floriane Desbois,

sa petite-fille ;

Mattéo, Candice,

ses arrière-petits-enfants ;

Mme Paulette Bride,

M. Michel Bride et Madeleine,

Mme Thérèse Bride et Daniel,

ses belles-sœurs ;

beaux-frères

et leurs enfants ;

les familles Bride,

Petiot, Genelot,

vous font part du décès de

Madame Denise BRIDE

née PETIOT

Ses obsèques religieuses auront lieu mardi 21

septembre, à 13h15, en

la salle omniculte du

crématorium de Crissey.

Pas de plaques, seulement des fleurs naturelles de tons clairs.

La famille remercie le

personnel de l'EHPAD

Nicole Limoge de Ciel, pour ses bons soins

et rappelle à votre souvenir

Julien

son époux

Roland, Daniel

ses fils.