Assemblée Générale du RTC (rugby Tango Chalonnais) : Après la période de confinement tout est fait pour assurer la relance du club

Après une année en trompe l’œil ou le championnat de rugby de fédéral 3 a dû arrêter son activité alors que le club du RCT occupait la 2ème place du championnat, tout laissait penser à un avenir prometteur. Il le fut, puisque le club fut invité à monter en fédérale 2 et après acceptation des membres directeurs, des entraineurs, des joueurs, des dirigeants tout devait être expliqué lors de l’Assemblée Générale du club.

Aussi, vendredi soir, à 19 heures, au réceptif du stade Léo Lagrange, tout en respectant le protocole sanitaire, se tenait au Réceptif du stade Léo Lagrange, l’Assemblée Générale du RTC décidée par son Président, Bernard Lecuelle et les membres de son bureau. Une A.G ordinaire annuelle pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : Lecture du Rapport de gestion- Lecture du Rapport moral et d’activité-Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021- Affectation du résultat-Approbation de la cotisation 2021/2022-Approbation du Budget prévisionnel-Nomination de nouveaux membres du Comité Directeur (5 postes à pourvoir)-Pouvoirs en vue des formalités…

Cette assemblée se déroulait devant une vingtaine de personnes face à une tribune composée de gauche à droite par Fabrice Faradji, Conseiller Municipal délégué aux grands équipements sportifs, Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon, Mathilde Simonato, Trésorière du club, Bernard Lecuelle, Président du RTC, Laurent Perrard, Directeur de la Ligue Régional représentant Jean François Contant, Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de rugby et Jean-Luc Durand, représentant Thierry Thevenet de l’O.M.S

Une séance qui commençait par un hommage aux rugbymans proches du club disparus ( Jean et Monique Levasseur, Gérard Lebeau, Jean Léger, Raymond Guillot et Richard) qui étaient chaleureusement applaudis.

S’en suivait le rapport de gestion par lequel, Mathilde, la trésorière du club annonçait un compte excédentaire pour la fin de la saison 2020 / 2021 de 52766,56 euros contre 70066,19 euros pour la saison 2019 / 2020. Sachant que le club a acheté 75 billets pour la Coupe du Monde 2023 à Lyon pour un coût financier de 3150 euros et que le club a subi une perte financière de 5500 euros, le club ayant été victime début septembre 2020 d’une escroquerie dite d’une fraude au Président sans pouvoir en être remboursé… Rapport financier qui sera voté à l’unanimité.

Ensuite le rapport moral était présenté par le Président : « Pour commencer ce rapport, un petit rappel : On est en octobre 2020, nos séniors ont gagné 5 matchs dont une victoire référence à Lons-le-Saunier. Les U 16 et les U 19 ont gagné avec le bonus offensif leur premier et seul match de championnat à l’extérieur qui plus est […] sur le plan des effectifs, le club est en croissance et nous restons dans la ligne de nos objectifs, c'est-à-dire de ramener Chalon en fédérale 2 pour 2021/2022 et puis c’est l’arrêt de la pratique sportive qui ne reprendra jamais sous la forme de pratiques avec contacts. Le RTC a toutefois tenu à entretenir ce qui fait sa force depuis 2016, la convivialité et le lien entre tous les licenciés tout en respectant les contraintes sanitaires et leurs évolutions. Nous avons maintenu un entrainement pour toutes les catégories (samedi), une présence renforcée dans les écoles auprès de 40 classes (RCC), de la communication sur les réseaux sociaux, un lancement d’un site internet, l’organisation d’actions de cohésion (sortie en raquettes, retrouvailles Tango…), lancé un projet d’investissement pour le fonctionnement du club (bénévoles du club…)[…] Au final, on s’est vu récompensé au centuple au cours de cette saison : D’abord avec le succès des retrouvailles avec les 10 ans du titre. Ensuite avec le Grand Chalon qui a intégré dans sa réorganisation des surfaces de pratiques sportives du stade Léo Lagrange, un 3ème terrain de rugby en herbe. Notre montée en puissance sportive constante depuis 2016 […] Et surtout l’invitation par la FFR fait à notre club de jouer en fédérale 2 dès la saison 2021 / 2022, invitation que nous avons acceptée ! On continue en disant haut et fort « On dit ce qu’on fait et on fait ce qu’on dit […] Nous sommes un club convivial et performant car exigeant dans son fonctionnement et ses valeurs ont été tenues. Notre slogan reste le même, ‘une ville, une équipe, un défi’ reste bien sûr d’actualité pour 2021/2022. Sportivement, nous nous devons de continuer à progresser grâce à une recette toute simple associant 4 ingrédients indispensables : plaisir, performance travail et cohésion ! Ce sera là une des conditions essentielles pour consolider notre dynamique sportive et associative. Sur le plan des investissements, l’engagement à nos côtés des collectivités locales et territoriales comme la Ville de Chalon, la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon, gestionnaires des installations mises à notre disposition sera indispensable […] Surtout pour la rénovation des vestiaires, la mise aux normes de l’éclairage de notre terrain d’honneur, Espace de salle de musculation et appareils de musculation dédiés sont autant de standard pour Chalon, ville historique de rugby et son territoire […] J’insiste là-dessus car cela sera là une des conditions essentielles pour consolider notre dynamique sportive associative. Il y a deux clubs de rugby à Chalon un club masculin et un club féminin avec de nouvelles ambitions d’où le besoin de réfection des infrastructures […] Cette année en fédérale 2, on a gardé ce principe de prime de match pour les joueurs y compris pour ceux qui évoluaient dans d’autres clubs de fédérale 2 avant et tous sont sur le même principe d’égalité à savoir que cette année, chaque joueur qui fera un match en équipe 1 percevra 130 euros quel que soit le résultat du match à domicile ou à l’extérieur et ceux qui seront en équipe réserve toucheront 65 euros à chaque match (soit un total des primes de 103 000 euros pour l’année pour l’ensemble des joueurs 1 et 2) […] Je remercie également la Ville de Chalon pour l’augmentation cette année de la subvention à notre club ! […] Je remercie également tous les partenaires qui ont continué à nous faire confiance et qui restent présents aux côtés du club [...] Vive le rugby, vive Chalon, allez Tango. Je vous remercie ! ». Rapport moral et d’activité qui seront voté à l’unanimité.

Coté de l’élection des membres du Comité Directeur, élection de deux nouveaux candidats :

Ils confirmaient leur attachement au club de rugby chalonnais et ils souhaitaient une bonne saison sportive au Racing Tango Chalonnais.

« Que L’O.M.S était toujours partie prenante avec le club, ne serait-ce que pour l’organisation de manifestations ou des aides à la formation et qu’il souhaitait une très belle année au club ! ».

« C’était la première Assemblée Générale où il n’était pas inquiété et où il trouvait que cette saison allait rester inoubliable pour une bonne raison c’est l’accession de ce club en fédérale 2 mais surtout de constater que ce club est en bonne santé financière et sportive. Il félicitait le club pour tout le travail qui avait été fait, les bonnes relations avec la ligue et qu’il était certain que la confiance que témoigne le président sera amplement méritée et récompensée !

En fin de séance tous les joueurs séniors de l’équipe une venaient se présenter à l’A.G.

