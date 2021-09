Vaccination obligatoire : le recours de 522 soignants devant le Conseil d’Etat

Selon Le Parisien, la première requête est un référé en suspension visant à suspendre le décret d’application du 7 août 2021. Le second est une requête pour demander son annulation. “Aucune étude ne prouve que le Covid-19 est devenu une maladie nosocomiale”, selon l'avocat Niçois, maître Jérôme Campestrini. “Depuis le début de la crise sanitaire, le personnel soignant a toujours été en première ligne, en veillant scrupuleusement au respect des gestes barrière, pour soigner, accompagner et sauver des vies. L’état des connaissances scientifiques n’établit pas que les soignants non vaccinés seraient un vecteur important de contamination”, a-t-il d’ailleurs écrit dans son référé.