Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découverte de l'Usinerie à Chalon-sur-Saône 

Ce bâtiment ajoute une nouvelle page à son histoire

En compagnie de Yannick Mahé, directeur de l'Usinerie, de Sébastien Martin venu rejoindre la visite proposée en milieu d'après-midi et de l'architecte Julien Leclercq, les visiteurs ont eu un aperçu de ce que fut l'histoire de ce site et de son évolution, mais aussi de ce que sera l'avenir du bâtiment "Moulin de la Sucrerie Blanche" : une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur, l'entreprise 4.0 ; un lieu ressources unique en Bourgogne Franche-Comté porté par le Grand Chalon, l'Institut Image Arts et Métiers, le CNAM... et les acteurs économiques du territoire.

Les visiteurs ont découvert ce qui se passe sur ce site qui comprend donc la restauration du "moulin à vapeur", le plus ancien élément de patrimoine industriel de Saône-et-Loire, situé quai Saint-Cosme, sur le 1er site industriel de Chalon-sur-Saône devenu sucrerie jusqu'à la fin des années 80. Appelé Moulin de la Sucrerie Blanche, laissé en friche après avoir été un espace de stockage et prenant aujourd'hui la dénomination d'Usinerie, ce bâtiment qui a eu plusieurs vies est promis à un bel avenir et s'offre une extension qui accueillera, entre autres, un caisson d'immersion virtuelle "Blue Lemon".

Pour en savoir plus : https://www.info-chalon.com/articles/2021/06/02/50031/l-usinerie-du-grand-chalon-ou-tisser-l-industrie-de-demain/

SBR