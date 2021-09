BigMat Givry recrute

BigMat BMC cherche un(e) vendeur(euse) comptoir à GIVRY en CDI à temps complet !

Missions :

- Assurer l’accueil de la clientèle (particuliers et professionnels).

- Renseigner et vendre les produits.

- Etablir les offres de prix à la demande des clients et commerciaux

- Assurer l’administration commerciale

Ce que nous recherchons :

- Une expérience dans la vente est exigée

- Une connaissance des produits du bâtiment.

- Une sensibilité technique et commerciale.

Vous êtes intéressé ?

Envoyez un CV à l'adresse suivante pour faire part de votre candidature : [email protected]