A Ouroux sur Saône, il cultivait ses pieds de cannabis en serre

Ce vendredi, à Ouroux sur Saône, les gendarmes de Saint Germain du Plain sont intervenus dans le cadre d'une enquête administrative au domicile d'un jeune homme âgée de 23 ans. Interpellés par l'odeur de cannabis, les gendarmes ont poussé plus loin les investigations et ont découvert trois pieds de cannabis au fond du jardin sous une serre. Sur instruction judiciaire, les produits stupéfiants ont été saisis et détruits et le jeune homme fera l'objet d'une convocation devant le tribunal.